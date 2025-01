Lopinionista.it - “Un nome che non è il mio” in tv per il Giorno della Memoria

ROMA – “Se facessimo un minuto di silenzio per ogni vittimaShoah, dovremmo restare in silenzio 11 anni e mezzo”. Comincia così il racconto del cortometraggio animato “Unche non è il mio”, prodotto da Brand-Cross in collaborazione con Rai Kids e Rai Com in occasione delcon l’obiettivo di ridare voce e dignità a tutte quelle persone che l’hanno persa, in onda in prima tv assoluta lunedì 27 gennaio alle 19:35 su Rai Gulp, disponibile su RaiPlay e proiettato per tutta la giornata del 27 gennaio alleShoahStazione Centrale di Milano.Luogo dedicato al ricordo delle vittime dell’olocausto in Italia, da cui fra 1943 e il 1945 partirono i trenideportazione nazifascisti, oggi illeShoahStazione Centrale di Milano è un centro di cultura e laboratorio di cittadinanza.