Ucraina nella notte abbattuti 121 droni di Kiev sulla Russia

Prosegue il conflitto in, a un mese dai tre anni di guerra.Mosca denuncia un massiccio attacco conda parte dell’esercito di. Giovedì, intanto, il presidente americano Donald Trump a Davos ha detto che vuole parlare con il leader russo Vladimir Putin per mettere fino alla guerra, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto aperto a negoziati se Trump darà garanzie di sicurezza al Paese. Ecco le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTOMosca:121diLe forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 121ucraini durante lain 13 regioni della. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la Tass, che sottolinea come questo sia il più grande attacco al di fuori della zona speciale per le operazioni militari dall’inizio del 2025.