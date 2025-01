Thesocialpost.it - Trump e la “strategia del bombardamento”: così gli Usa piegano l’Europa (e l’Italia)

A Davosha utilizzato, come nei 100 ordini da comandante in capo del mondo, non più, libero, ladela tappeto dei B52 americani della seconda guerra mondiale. Davanti a dei banchieri in grisaglia ha minacciato il Ceo di uno dei maggiori colossi bancari americani, figuratevi lo spavento dei banchieri europei. Leggi anche: “Voi due siete fuori”. Grande Fratello, l’annuncio a sorpresa di Signorini: clamorosoÈ andato dritto come un lanciamissili a ripetizione, non si fa in tempo ad ascoltare una notizia che è subito superata da un’altra. Rubio, il Segretario di Stato americano va a Panama come suo primo viaggio, arresti cadenzati di immigrati, in precise e scelte con cura, città americane, sentenze contro lo ius soli, difesa ad oltranza dei nuovi sostenitori, Zuckemberg e Bezos, togliendo qualunque sanzione, ripristino dei generi della Bibbia dopo anni di cultura generale.