Terremoto in Albania scossa di magnitudo 40 avvertita anche in Puglia

Thesocialpost.it - Terremoto in Albania, scossa di magnitudo 4,0 avvertita anche in Puglia

Leggi su Thesocialpost.it

Un fortedi4,0 sulla scala Richter ha colpito il nord dell’, con epicentro nel distretto di Scutari, a pochi chilometri dal confine con il Montenegro. Laè stata registrata alle 14:39 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle coordinate 41.93°N, 19.46°E, con una profondità di soli 4 km.Il sisma ha provocato momenti di panico nel Paese delle Aquile, spingendo molti cittadini a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada. L’onda sismica è statachiaramentein Italia, in particolare in, nelle zone alte degli edifici. Le segnalazioni sono state numerose soprattutto a Brindisi e provincia, che distano circa 190 km dall’epicentro.Sui social network come Facebook e X, numerosi utenti hanno raccontato di aver percepito la, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.