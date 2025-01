Dilei.it - Sanremo 2025, anticipazioni serata cover: la scelta dei Big e quell’unica eccezione

Leggi su Dilei.it

Il 14 febbraio è impossibile prendere appuntamenti (sì, anche se è il giorno di San Valentino): al Teatro Ariston va in scena ladelle, una delle più amate. Mancano ancora le ufficializzazioni a riguardo, ma sono molte le indiscrezioni sui nomi che circolano e pare che i Big non abbiano “accettato” l’offerta di Carlo Conti di duettare con gli altri artisti in gara. Tra eccezioni e curiosità, ecco lesui duetti delladi, lesui duetti dellasi sta avvicinando: l’11 febbraio è prevista la prima, e Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori “amici”, ovvero Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ma c’è ancora grande curiosità, perché non tutti gli annunci sono stati svelati. Come per esempio delle “sorprese” riservate alla finale sanremese.