Ritorno alle origini | Daniele De Rossi è il nuovo proprietario dell’Ostiamare

Ostia, 24 gennaio 2024 – Ormai è ufficiale:Deè il. DDR subentra a Roberto di Paolo. Il club, in questo periodo, stava affrontano un momento societario difficile e Deha deciso di prendere in mano la situazione e salvare la squadra.Da Ostia alla RomaD’altrondeha esordito nel mondo del calcio proprio partendo da Ostia, dove è nato e cresciuto. Prima di approdare alla Roma, infatti, l’ex numero 16 giallorosso ha iniziato nel settore giovanile, prima come terzino, poi come attaccante. A soli 9 anni riceve la chiamata della NB, ma non accetta per rimanere con i suoi compagni di squadra. L’esordio con la Roma arriva, invece, a 16 anni, dove il padre Alberto Deè l’natore della Primavera. E’ nelle giovanili della Roma che De, passa dal ruolo di attaccante a centrocampista.