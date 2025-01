Unlimitednews.it - Presentato il Rapporto Sport 2024, un settore da quasi 25 mld

ROMA (ITALPRESS) – Mettere in evidenza l’apporto delivo al Pil e la domanda e l’offerta diin Italia, nonchè gli investimenti fatti e l’impatto sociale dello. Questi i temi affrontati dalquesta mattina presso la Terrazza del Tennis del Foro Italico, a Roma. Il, nato dalla sinergia tra l’Istituto per il Creditoivo e Culturale ee Salute ealla presenza del ministro Andrea Abodi, rappresenta un’analisi di sistema basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata. “E’ importante che anche per loci sia una reportistica rigorosa”, ha infatti sottolineato il presidente di ICSC, Beniamino Quintieri. “Dagli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2022, ildelloha raggiunto in Italia una dimensione economica pari a 24,7 miliardi di euro – ha aggiunto – Si tratta di una variazione del 12,6%.