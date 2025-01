Lettera43.it - Perché il 25 aprile viene chiamato Festa della Liberazione

Il 25è una delle date più significative nella storia d’Italia, non solo per il suo valore simbolico, ma anche per il suo ruolo cruciale nella formazioneRepubblica italiana dopo la caduta del regime di Benito Mussolini. Conosciuto ufficialmente come, questa giornata commemora la la fine dell’occupazione nazisfascista dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e l’inizioriconquistalibertà per il nostro Paese. La, istituita ufficialmente nel 1949 con una legge che sancì il 25come giornata di commemorazioneResistenza edell’Italia dal nazifascismo, è stata progressivamente riconosciuta come una giornata di riflessione e di celebrazionedemocrazia, dei diritti umani elibertà.