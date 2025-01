Nerdpool.it - Oscar 2025: ecco i grandi film esclusi dalla premiazione

Leggi su Nerdpool.it

Sono uscite le nomination aglie ci sono alcune sviste che saltano subito all’occhio. Naturalmente, non tutti ipossono essere rappresentati agli, forse lanon può nemmeno riconoscere tutti idi un singolo anno. Tuttavia, alcuni deielencati di seguito sono stati tra i migliori del 2024 ed è difficile pensare che non meritassero un riconoscimento in qualsiasi categoria. Sono inclusi titoli di genere come Furiosa: Mad Max Saga e Transformers One, ma ancheunici come Challengers e Babygirl, tra gli altri. Come sempre, i fan online stanno già scatenando un putiferio e mettendo in discussione la validità del sistema di votazione deglinel suo complesso.Va detto che, rispetto agli anni precedenti, glinon presentano un numero così elevato di “snobbati” come in passato.