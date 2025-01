Oms | proteggiamo Usa da minacce sanità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.06 "L'Oms protegge gli Stati Uniti con un sofisticato sistema d'intelligence sanitaria che lavora per rilevare,caratterizzare e valutare lein tempo reale". Così un portavoce dell'Organizzazione mondiale della, in risposta alla decisione del presidente Usa Trump di ritirarsi dall'Agenzia Onu Il responsabile dell'Oms Ghebreyesus ha inviato una lettera al personale. Rivediamo "le priorità" per prepararci al ritiro degli Usa, ha scritto spiegando le misure scelte "per mitigare i rischi e proteggere attività e personale".