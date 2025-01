Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale, chiesto e accettato patteggiamento

dalla procura ila un anno di reclusione per l’automobilista, assistito dall’avvocato Antonella Antoniello, accusato dell’a seguito del quale, ad agosto 2023, aveva perso la vita il 59enne fanese Luca Rulli. I due mezzi si erano violentemente scontrati in piena notte, sulla SS16 all’incrocio di Fosso Sejore. L’incidente era avvenuto tra lo scooter Kimco 400 su cui viaggiava la vittima che stava rientrando a casa e una Ford Fiesta con 4 giovani a bordo, che proveniva in senso opposto e che svoltava verso l’Ardizio. L’urto non aveva lasciato scampo al 59enne, che era morto sul colpo. Luca Rulli aveva trascorso la serata allo Chalet a mare, sul lungomare di Pesaro, che era la sua città natale. Aveva ascoltato la nipote cantare col suo gruppo, una passione di famiglia che li accomunava.