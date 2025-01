Mistermovie.it - Mister Movie | Viola come il mare 3 si farà, ma Can Yaman lascia la serie

Una notizia che sconvolgerà i fan: Canha deciso di abbandonare il cast di “il3”. La notizia, diffusa da Dagospia, getta nell’incertezza il futuro della fiction che lo ha consacrato al successo in Italia.il3 sicomunque anche senza CanL’attore turco, grazie al suo charme e al suo talento, è stato uno dei protagonisti indiscussi del successo della. La sua assenza sarà sicuramente sentita dai fan che si sono affezionati al suo personaggio.Lacontinua, ma con un nuovo protagonistaNonostante l’addio di Can, Mediaset ha confermato che le riprese della terza stagione proseguiranno. La produzione è già al lavoro per trovare un degno sostituto, un attore in grado di raccogliere l’ereditàta dall’affascinante Demir.