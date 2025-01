Lapresse.it - Migranti, nave della Marina a Lampedusa: è pronta ai trasferimenti in Albania

L’operazione ‘‘ èa ripartire. Il pattugliatoreMilitare Cassiopea è nelle acque a largo di. A quanto si apprende è in procinto di prendere a bordo deida trasferire nei centri di Shengjin e Gjader, in, Nevi (FI): “Auspichiamo che il progetto invada avanti”“Gli accordi suisono per noi molto importanti. Al contrariosinistra, che vuole far arrivare tutti idel mondo in Italia, noi vogliamo collaborare soprattutto con i Paesi del Nord Africa per bloccare l’immigrazione clandestina, questo quindi è un pilastro per noi fondamentale”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a ‘Tagadà’ su La7.“Per la gestione dei– ha proseguito – abbiamo previsto la costruzione dei centri in, attrezzati, moderni, all’avanguardia anche dal punto di vista sanitario e dove quindi possono esserci condizioni ben diverse rispetto a tanti centri sovraffollati che abbiamo in Italia”.