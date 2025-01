Quotidiano.net - Mediobanca e Mps: divergenza a Piazza Affari trasforma premio in sconto

L'andamento divergente dei titolie Mps a, con il primo che sale e il secondo che scende,ildel 5% all'atto dell'annuncio dell'Ops in unodell'offerta rispetto ai corsi di Borsa. Le 2,3 azioni che Mps (6,62 euro l'una) offre per ogni azionevalgono in questo momento 15,226, a fronte di 16,28 euro chequota in Borsa. In questa prima fase il mercato sta chiedendo a Siena un rilancio di quasi il 7%, che rapportato al controvalore dell'offerta (13,3 miliardi), si traduce in una cifra pari a circa 920 milioni di euro.