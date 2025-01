Ilgiorno.it - L’odio sui social e le querele, non c’è pace per Liliana Segre. “Ma gli hater non la fermano”

Milano – “Mia mamma è stanca. Sicuramente questa nuova ondata di odiatori non le fa piacere, è amareggiata, ma non sarà questo a farla rinchiudere in sé stessa. Non la fermeranno”. Luciano Belli Paci, figlio die avvocato, spiega così la decisione della senatrice a vita di non partecipare all’ultimo appuntamento: la presentazione della mostra di Marcello Maloberti al Memoriale della Shoah. Sono giorni tesi: la valanga d’odio- riazionata dopo l’uscita nelle sale del documentario di Ruggero Gabbai sulla vita di- era stata condannata dal presidente del Memoriale, Roberto Jarach, che durante la posa delle pietre d’inciampo aveva lanciato un appello: “Speriamo che cessino queste esternazioni d’odio che colpiscono la senatriceche non merita certamente questi attacchi e ieri l’hanno portata a rinunciare a venire a un’iniziativa al Memoriale perché non se la sentiva.