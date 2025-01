Thesocialpost.it - “Lobby ecologiste pagate segretamente”. Scandalo in Europa: “Ecco come truccavano le carte”

Leggi su Thesocialpost.it

Qua viene giù il Green. E c’è già chi parla di Timmermans-gate. A Bruxelles è scoppiato unoecologista. A lanciare la bomba è stato il quotidiano olandese De Telegraaf. Secondo una loro indagine, la Commissione Europea avrebbe impiegato dei fondi UE per finanziare svariate Ong ambientaliste con lo scopo di fare lobbismo del Green Deal. Secondo il giornale olandese, Bruxelles avrebbe “utilizzato denaro da un fondo per sussidi climatici e ambientali da miliardi di euro” per sostenere economicamente le attività di ben 185 associazioni ambientaliste, unite in una “ombra” per promuovere la contestata Nature Restoration Law, voluta dal commissario europeo per il clima Frans Timmermans. Maha funzionato il sistema?Leggi anche: La Francia si prende i risparmi degli italiani.e dove finiranno i nostri soldi: “Una Caporetto bancaria”Tutto questo sarebbe stato possibile grazie a un sistema sofisticato ed efficiente, che vedeva liste di politici da contattare, e prevedeva che le associazioni foraggiate rendicontassero i loro risultati.