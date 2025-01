L’intervista di Cecilia Sala a Volodymyr Zelensky | Meloni l’unica leader europea invitata da Trump? Buone notizie lei ci può aiutare

Leggi su Open.online

Volata a Kiev pochi giorni dopo la prigionia in Iran, la giornalistaha intervistato il presidente. Il resoconto completo della conversazione verrà pubblicato domani sul Foglio ma alcune anticipazioni rivelano cheapprezza il rapporto tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente degli Usa Donaldè stataa esserealla cerimonia d’insediamento di. Una buona notizia per l’Italia, secondo ildi Kiev, auspicando che i legami tra Roma e Washington possano giovare anche all’Europa e all’Ucraina.: «è un’amica»«è una persona leale e un’amica. So che Donaldha un buon rapporto con lei e si fida di lei. Spero solo che la loro relazione non sia ancora migliore di quella che ha con me!», ha scherzatocon il sorriso sulle labbra.