Sport.quotidiano.net - La fuga Avis Sassocorvaro stacca l’Olimpia

Nell’ultimo weekend il campionato di Seconda categoria ha visto in campo le 32 compagini del pesarese per la prima giornata del girone di ritorno. Nel girone A l’è rimasta da sola al comandondo di due lunghezze l’Olympia Macerata Feltria. Dietro alle due il vuoto con il Casinina, terza, a meno 15. Alla fine del campionato permanendo un distacco tra la seconda e la terza superiore di 10 punti la seconda non avrà l’obbligo di disputare i playoff del girone (A) ma andrebbe a spareggiare direttamente con la vincente i playoff dell’altro girone (B). Fanalino di coda il Montelabbate. I numeri. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (36 reti), la difesa più granitica è del(12 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (40). La Santangiolese che ha l’attacco più asfittico del girone (11) è l’unica a non aver ancora gioito per la vittoria.