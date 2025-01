Ilgiorno.it - Il sindaco resta ai domiciliari. Domenica pronta una marcia

Un altro no. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, ha nuovamente negato la revoca degli arrestiad Andrea Ceffa,di Vigevano, soggetto alla misura cautelare dal 28 novembre scorso con l’accusa di corruzione. Delle cinque persone finite nei guai per la vicenda che lo ha coinvolto, il primo cittadino ducale è l’unico ad essere ancora ristretto ai. Il gip ha dato anche parere contrario circa la possibilità che Ceffa, che lavora in ambito informatico, possa recarsi al lavoro. A palazzo municipale non potrebbe andare comunque, visto che è al momento sospeso dall’incarico per decisione del prefetto. Lo stesso gip si era già pronunciato una volta contro l’annullamento della misura cautelare e lo stesso aveva fatto il Tribunale del Riesame al quale si era rivolto in prima istanza l’avvocato di Ceffa, Luca Angeleri.