FEFF CAMPUS 2025: aperte le selezioni per la scuola di giornalismo del Far East Film Festival

Il, ladidel Fardi Udine, taglia quest’anno il traguardo dell’undicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto solide e che non smette di attirare giovani talenti desiderosi di mettersi alla prova in prima linea. Chi saranno, dunque, i 10 aspiranti giornalisti del?Le nuovesono(questo il link per registrarsi online: https://vp.eventival.com/farff/) e sono rivolte a 5 candidati europei e 5 candidati asiatici under 26. La squadra sarà capitanata, ancora una volta, dal giornalista di lungo corso Mathew Scott e avrà l’opportunità di studiare i meccanismi di uncinematografico dall’interno e di conoscere da vicino i protagonisti della scena orientale.«Come dico sempre – commenta Sabrina Baracetti, Presidente del–i ragazzi delsono entrati a far parte della nostra famiglia globale e molti di loro hanno poi avviato una carriera di successo nel mondo del, il che ci rende veramente fieri e felici!».