F1 stretta della FIA | multe pesanti e decurtazione punti per chi viola il Codice Sportivo

La FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), ha pubblicato la versione aggiornata del2025. Il nuovo regolamento prevede un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei trasgressori, con i piloti che rischiano inoltre unadiin classifica. Al termine del 2024, la GPDA – capitanata da George Russell – aveva pubblicato un comunicato di protesta nei confrontidurezza delle norme comportamentali. La FIA, però, non sembra intenzionata a fare un passo indietro. 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL38, 81 PIASTRI Oscar (aus), McLaren F1 Team MCL38, 16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-24, 01 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing RB20, 55 SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, action start of the race, depart, during the Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo 2024, 21th round of the 2024 Formula One World Championship from November 1 to 3, 2024 on the Interlagos Circuit, in Sao Paulo, BrazilAspre sanzioni per il linguaggio offensivoNel corsopassata stagione, Max Verstappen era stato costretto a lavori socialmente utili dopo aver utilizzato un linguaggio offensivo nel corsoconferenza stampa.