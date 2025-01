Agi.it - Europa League, la Lazio agli ottavi. Real Sociedad ko in un tempo

Leggi su Agi.it

AGI - Missione compiuta per la, che doveva vincere per certificare la qualificazionedie lo ha fatto con una prestazione super contro la Real, battuta 3-1. Marco Baroni conferma in blocco i centrocampisti e gli attaccanti visti nell'ultima di campionato contro il Verona, mentre nel reparto arretrato tornano titolari Romagnoli e il "portiere di coppa" Mandas, complici anche le assenze per squalifica di Gigot e Pellegrini.