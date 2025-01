Ilfattoquotidiano.it - Don Euro in carcere dopo la sentenza della Cassazione, chiedeva soldi ai fedeli per viaggi, cene ed escort

Concheai, motivandoli con la richiesta di sostegno alle iniziativeChiesa, si pagavae persino feste a luci rosse. Condannato in primo e in secondo grado- anche se con una riduzione in appello – l’ex sacerdote di una parrocchia di Massa, Gianluca Morini, ha cominciato a espiare da alcuni giorni la sua condanna in, a La Spezia. Il 22 gennaio – riporta la diocesi di Massa Carrara Pontremoli con un comunicato – è stata pubblicata ladi confermacondanna a 6 anni di Morini per estorsione e autoriciclaggio e “ha iniziato il periodo di detenzione neldi La Spezia, epilogo di una vicenda che negli anni scorsi ha provocato dolore e smarrimento in diverse comunità parrocchialidiocesi”. A far scoppiare lo scandalo nel 2015 fu la denuncia di un, a cui Morini si sarebbe presentato come magistrato.