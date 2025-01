Lanazione.it - Domenica la ’Camminata tra cielo e mare’. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza

Leggi su Lanazione.it

Con ilinteramentealla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, è in programma– nell’ambito del Palio del Marciatore curato dal Coordinamento marce La Spezia e Lunigiana – la terza edizione della ‘Camminata Traorganizzata dall’Arcigni Golfo dei Poeti con il patrocinio del Comune della Spezia, e dedicata al socio, Paolo Bucci, fondatore del sodalizio ed ideata per valorizzare le bellezze storiche e paesaggistiche della nostra città. Ritrovo ed iscrizioni, con contributo di 4 euro, in piazza Europa dalle 8.30 alle 9.30, avvio in libertà dirigendosi verso piazza Verdi, quindi ci si dirige verso il Castello San Giorgio e da lì, verso il Picco e Fabiano Alto, davanti alla Pieve di Sant’Andrea nei pressi della quale viil ristoro a base di bevande calde.