Dilei.it - Dalla strada al palco, anticipazioni del 24 gennaio: chi sono gli ospiti

Tutto pronto per il terzo appuntamento conal, il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero, che trasforma il talento degli artisti diin una grande festa fatta di creatività, passione e spettacolo.La puntata di venerdì 24promette emozioni con nuove esibizioni mozzafiato, tra balli, performance spettacolari e una serie dipronti a stupire il pubblico. Scopriamo insieme cosa accade in questa nuova puntata.al”, glidel 24Il terzo appuntamento conal, il programma nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand By Me, torna in prima serata su Rai1. Guidatobrillante conduzione di Nek e Bianca Guaccero, lo show offre un viaggio unico nell’arte di, mettendo al centro deltalenti straordinari e storie autentiche.