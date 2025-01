Thesocialpost.it - Cuneo fiscale, la beffa per i salari più bassi: i lavoratori perderanno due mensilità

La trasformazione del taglio delda contributivo asi è rivelata un duro colpo per icon redditi, in particolare quelli tra 8.500 e 9.000 euro lordi all’anno. La denuncia arriva dalla Cgil, che sottolinea come questirischino di perdere 1.200 euro netti annui, equivalenti all’ex bonus Renzi-Conte.Il nuovo meccanismoFino al 2024, il taglio deloperava sui contributi previdenziali, aumentando l’imponibilee garantendo benefici diretti ai. Da quest’anno, invece, il sistema prevede un bonus con percentuali decrescenti al crescere del reddito. Per chi si colloca nella fascia tra 8.500 e 9.000 euro, il nuovo meccanismo non solo non garantisce vantaggi, ma determina una perdita consistente.Secondo la Cgil, un reddito da 8.