Lanotiziagiornale.it - Cuneo fiscale, il nuovo meccanismo è un completo flop: fino a 1.200 euro in meno in busta paga

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Iltaglio delsi sta già trasformando in un. Il, introdotto dal governo con la manovra, si tradurrà in una vera e propria beffa per la maggior parte dei lavoratori dipendenti chera lo percepivano in.A rimetterci più di chiunque altro, però, saranno i lavoratori che hanno un reddito basso e, in particolare, coloro i quali hanno un reddito annuale tra gli 8.500 e i 9.000lordi: per loro la perdita sarà di ben 1.200netti in un anno. Praticamente, per questi stipendi, due mensilità in, perché i redditi bassi perderanno 1.200nettiLa denuncia arriva dalla Cgil, che spiega come i redditi tra 8.500 e 9.000perderanno quello che è conosciuto come ex bonus Renzi a causa della trasformazione del taglio delda contributivo a