Formiche.net - Chi vuole comprare TikTok. Tutti i nuovi acquirenti

Leggi su Formiche.net

“Ma è veramente così importante per la Cina spiare i giovani, i ragazzi che guardano video pazzi su?”. Così Donald Trump, nella sua prima intervista da presidente rilasciata a Fox News, ha minimizzato le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale (da lui fortemente sostenute durante il primo mandato) che hanno spinto il Congresso ad approvare ad aprile, in modo bipartisan, la legge che impone alla società cinese ByteDance la vendita delle attività americane della piattaforma per evitare un divieto.Lunedì, appena insediatosi alla Casa Bianca al termine di una cerimonia a cui ha partecipato anche l’amministratore delegato di, Trump ha firmato la sospensione per 75 giorni della legge “divest or ban”, che tecnicamente è entrata in vigore domenica dopo che ByteDance non è riuscita a cedere l’app.