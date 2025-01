Lettera43.it - Chi è Kimbal Musk, il fratello minore di Elon che ha incontrato il ministro Giuli

, nato nel 1972 a Pretoria, Sudafrica, ildiavvistato a Palazzo Chigi per incontrare ildella Cultura Alessandro, è un imprenditore che si dedica in particolare al futuro del cibo e dell’agricoltura. Dopo aver co-fondato insieme alla startup Zip2, venduta nel 1999 per 307 milioni di dollari,ha continuato a collaborare connel progetto X.com, che in seguito si è evoluto in PayPal. Attualmente siede nei consigli di amministrazione di Tesla e SpaceX, ma settore alimentare resta il suo core business.(Getty).I ristoranti “farm-to-table” e l’organizzazione no-profit Big GreenLaureato al French Culinary Institute di New York, ha fondato il The Kitchen Restaurant Group, una catena di ristoranti che promuove il modello “farm-to-table”, privilegiando ingredienti locali e biologici.