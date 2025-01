Quotidiano.net - Chi è Henry Junior Chalhoub, il nuovo fidanzato miliardario di Camila Cabello

Roma, 24 gennaio 2025 – Romantico inizio d’anno per. Poco dopo Capodanno, infatti, la cantante è stata avvistata in teneri atteggiamenti sulla spiaggia di St. Barth, ai Caraibi, in compagnia didi origini libanesi di 38 anni, 11 più di lei. Una dolce fuga che sembrerebbe confermare una storia sentimentale in corso tra i due. I precedenti I primi indizi del loro rapporto sono emersi nell'agosto del 2024, quando sono stati pizzicati insieme in vacanza a Ibiza. All'epoca, i media avevano descrittocome un “uomo misterioso” che accompagnava l’artista dopo la sua separazione definitiva dal precedente, Shawn Mendes. Poco prima di fine novembre hanno iniziato a circolare le voci di una vera e propria storia, in particolare dopoché i due hanno partecipato a un after-party della sfilata di Elie Saab a Riyadh, in Arabia Saudita, come riportato da ‘DeuxMoi’.