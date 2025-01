Liberoquotidiano.it - Cancro al colon, i dieci alimenti da mangiare "ogni giorno" per abbattere il rischio-malattia

In Italia il tumore del-retto è il secondo più frequente dopo quello della mammella, con un'incidenza di 50.500 nuovi casi stimati nel 2023, in crescita di oltre il 15% rispetto al 2020. Nel 2022 sono stati registrati 24.200 decessi legati alla patologia. Almeno questi sono i dati diffusi dall'Istituto Nazionale Tumori. Per prevenire ildi tumore al-retto, un nutrizionista ha elencatoessenziali da assumere. "Quando abbiamo un movimento digestivo lento, lasciamo tossine e prodotti indesiderati nel corpo per molto più tempo del necessario, il che è stato dimostrato che contribuisce aldiintestinale", ha spiegato Jenna Hope al The Telegraph. La nutrizionista ha poi consigliato l'assunzione diche contengono una grande dose di fibre.