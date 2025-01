Quifinanza.it - Campi Flegrei, magma in risalita e fumarole in aumento: quanto è concreto il rischio eruzione

Un nuovo studio ha rilevato un’anomalia nella composizione dei gas che emergono dai, la zona vicino Napoli caratterizzata da sempre da un’intensa attività termale e di recente diventata epicentro di un lungo bradisismo. La nuova ricerca ha rivelato che questi gas non sono dovuti soltanto alle attività superficiali, ma anche a movimentitici più profondi.Questo potrebbe essere legato allo stesso bradisismo che sta caratterizzando da anni la regione. Non significa però che ci possa essere un risveglio imminente dell’attività vulcanica, anche se la presenza di zolfo in questi gas è tipica delle primissime fasi di questo processo, che è comunque di lungo periodo.Lo studio sui gas deiIl titolo dello studio è “Escalation of Caldera Unrest Indicated by Increasing Emission of Isotopically Light Sulphur” ed è stato pubblicato su Nature Geoscience grazie a una collaborazione dell’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia con le università di Palermo e Cambridge e il Woods Hole Oceanographic Institute.