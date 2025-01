Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, gli inglesi non hanno ancora mollato. Tra richiesta e possibile offerta: cosa dobbiamo aspettarci

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, il club inglese non hala pista che porta all’esterno bianconero: i prossimi passiCome scrive la Gazzetta dello Sport, ilnon haabbandonato la pista che porterebbe all’acquisto di Andrea. Gli, spiega il quotidiano, starebbero pensando di presentare un’da 65 milioni di euro.Di contro il calciomercato Juve spinge per averne almeno 80, ma qualsiasi sfumatura tra i due estremi non sarebbe da scartare a priori. Manca poco alla chiusura della finestra dei trasferimenti e questo affare, c’è la sensazione, ètutto da scrivere.Leggi su Juventusnews24.com