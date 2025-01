Sport.quotidiano.net - Calciomercato carrarese. Il centrocampista Melegoni vicino agli azzurri. Si è già messo in evidenza con la Reggiana

Sembra questione di ore l’ufficializzazione del primo acquisto della sessione invernale dida parte della. La società marmifera, infatti, è vicinissima a chiudere con ilFilippodal Genoa. E’ in fase avanzata la trattativa coi liguri per il bergamasco classe 1999 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e che può vantare diverse presenze in serie A proprio col club del grifone.è uneclettico che può fare sia il regista arretrato che la mezzala fungendo all’occorrenza anche da trequartista. L’anno scorso si erainin serie B con la ma delladove aveva totalizzato 28 presenze ed 1 gol. In questa stagione il giocatore è tornato in serie A col Genoa, dove ad inizio carriera aveva fatto alcuni campionati interessanti segnando anche un col in coppa Italia contro la Juventus e uno in campionato contro la Lazio, collezionando però soltanto tre gettoni.