Agi.it - Bimbo morto in casa a Bolzano. La procura, "sul corpo lividi ed ematomi"

AGI - Ladiha aperto un fascicolo per "omicidio volontario in presenza di maltrattamenti" a seguito della morte di un bambino di 3 anni della Val Pusteria in Alto Adige avvenuta il 26 dicembre scorso nell'ospedale di. Da quanto riferisce la, "è stato necessario procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di uno dei genitori del bambino, in particolare di quello presente nell'appartamento al momento del fatto, e disporre un accertamento autoptico". Sulla morte del piccolo Muhammad, figlio di una famiglia pakistana da tempo residente in Alto Adige e deceduto indopo un violento urto del capo contro il pavimento, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Brunico. La stessaprecisa che al momento dell'arrivo in ospedale di, "il personale medico ha segnalato la presenza di numerosiedsul, manifestando dubbi in ordine al fatto che lo stesso sia stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi".