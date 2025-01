Tvzap.it - Bimba di due anni trovata sola in mezzo alla strada, poi la scoperta: dov’era la madre

Leggi su Tvzap.it

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio 2025, un episodiormante ha scosso la comunità di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Unadi circa dueè stataa vagare danella zona portuale, precisamente in via Luigi Dari, nei pressi dell’ex stadio Brin. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo l’una del mattino, quando un passante ha udito il pianto della piccola e, preoccupato, ha allertato le autorità.lain quel momento?Leggi anche: Neonata rapita, il marito della sequestratrice la attacca: “Mi ha rovinato la vita”Leggi anche: Scomparsa nel nulla a 14, poco fa la notizia: come l’hannodi dueinLadi dueriper, di origine nordafricana e non parlante italiano, indossava solo un pigiama, risultando inadeguatamente vestita per le temperature notturne.