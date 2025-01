Bellezze.tv - Bellezze.tv intervista Miss Nonna Fashion 2024

Ebbene si, per la primadi questo 2025 abbiamoto Iryna Sanotskaya che a fineha vinto una fascia nell’ambito del concorso. La notizia ci è comparsa così nel insieme a diverse altre notizie e titoli clickbait ma questa per noi era davvero interessante così abbiamo scovato il profilo Instagran di Iryna che ben volentieri ha accettato di rispondere alle nostre domande:BT: Ciao Iryna grazie per aver accettato la nostra richiesta di, allora, come ci si sente? E’ stata una bella esperienza? IS: è davvero molto bello essere ladi tutta la Italia, complimenti, curiosità e auguri da tutti miei amici e conoscenti e non solo. l’esperienza è stata davvero incantevole e molto particolare. Oltre ad essere una competizione incentrata sulla bellezza abbiamo cucinato e abbiamo anche fatto uscire di talento visto che ognidoveva presentare il suo talento speciale.