Basket II di ritorno in Divisione Regionale 2 con la capolista GMV sul campo di Valdera

Pisa, 24 gennaio 2025 – Secondo turno del girone dinel campionato di2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A. E’ sempre in testa da solo il GMV, di scena suldell’ex leader, in quello che è il match-clou della giornata. Pure in trasferta il Cosmocare CUS Pisa, nel derby di retroguardia con La Cisa Service Pontremolese, mentre gioca in casa la IES, venerdì alle 21 al palasport, contro la quotata BCL LAB Lucca. GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è riuscita ad arrivare all’undicesima vittoria, nonostante assenze importanti per l’equilibrio della squadra come quelle di Davini e Bini, grazie anche all’impiego a tempo pieno di Franceschi e al rientro di Bellavia, autentico lusso per la categoria.