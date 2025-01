Oasport.it - Australian Open, Jannik Sinner sul cemento è quasi intoccabile. Djokovic può ancora vincere uno Slam?

Leggi su Oasport.it

Si delinea la finale 2025 degli: a giocarsi il titolo a Melbourne sarannoe Alexander Zverev. Una finale che poteva materializzarsi anche lo scorso anno: in quel caso l’altoatesino vinse in maniera convincente in quattro set contro Novak, mentre il tedesco sprecò un vantaggio di due set contro Daniil Medvedev, gettando tutto alle ortiche.sarà alla terza finalee va alla ricerca del terzo titolodopo quello ottenuto proprio all’un anno fa e quello di settembre allo US. Sarebbe il terzoconsecutivo sule sicuramente nella finale partirà favorito: negli ultimi due turni il suo rendimento è notevolmente cresciuto con le vittorie in tre set su Alex de Minaur e su Ben Shelton. Contro lo statunitense, il numero uno del mondo ha ripreso un primo set che sembrava perso con la sua tigna e il suo carattere e nei successivi due set il rendimento al servizio è decisamente cresciuto.