Lanazione.it - Aumento delle tariffe minime dei parcheggi a San Giovanni. Critico il centro destra

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Lo ha definito un "colpo basso per i commercianti e una tassa occulta". Vittorio Tinagli, di Fratelli d'Italia, consigliere comunale sangiovannese per il, ha così commentato l'della tariffa minima deia San, definendo la scelta dell'amministrazione Vadi "scellerata". Tinagli ha sottolineato che i primi che subiranno contraccolpi da questo provvedimento saranno i commercianti, "che vedranno sicuramente diminuire l'afflusso di clienti disincentivati dall'del costo delo, che casomai doveva essere diminuito". theadplacement id="contenuto" L'esponente delha poi aggiunto che in base alle normative in essere i proventi deia pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione die al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.