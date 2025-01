Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Giorgia sconvolge l'Italia: ecco che assegno ha triturato, scene mai viste

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come ogni sera, risale la febbre tuttana di, una vera e propria mania. Già, il gioco dei pacchi e della fortuna, il gioco del Dottore e delle offerte. Il regno di Amadeus, il programma in onda su Rai 1 che sistematicamente tritura la concorrenza in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 24 gennaio. Una puntata oggettivamente indimenticabile. A sfidare la sorte, "la nostra ostetrica di fiducia", così come dice De Martino.viene da Lavagna, in Liguria. Bionda, vestito nero, collant, tacco alto e scarpa brillante, ad accompagnarla nell'avventura c'è Valentina, sua sorella. E come detto, la partita diè semplicemente pazzesca. Fortunatissima. Tiro dopo tiro, scelta dopo scelta,che resta con soli tre pacchi. Tutti rossi: 50mila, 100mila euro e 300mila euro.