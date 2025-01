Lanazione.it - Addio Baldini, il ciclismo perde un padre

Leggi su Lanazione.it

E’ deceduto dopo un periodo di malattia, Silvio(nella foto), per molti anni direttore sportivo delle squadre giovanili del Velo Club Carrara. Classe 1946, dopo una positiva esperienza con il gruppo ciclistico massese della Stazionese, nei primi anni novanta si trasferisce a Carrara dove presta ininterrottamente il suo impegno con la società rossonera di Bonascola. Successivamente coinvolge anche le indimenticabili figure di Carlo Fialdini e di Maurizio Fialdini che dall’anno 1995 affiancano la dirigenza carrarese. Tutti insieme portano il Velo Club ad eccellenti risultati, come ricordato nel volume pubblicato dalla società nel 2023, facendo per lungo tempo della società rossonera una delle più considerate in campo giovanile. Tecnico in uno stabilimento industriale, Fialdini aveva lavorato in zona e anche fuori città.