Biccy.it - Zeudi e Javier sulla loro notte insieme: “Lorenzo ha paura di noi”

Martedìnella casa del Grande FratelloDi Palma e Javer Martinez si sono avvicinati parecchio ed hanno passato un’oretta e mezzo tra coccole, confessioni e grattini. Sui social è scoppiato il putiferio, con alcune fanbase che hanno dato di matto, ma la chimica artistica sbocciata tra i due gieffini non è passata inosservata nemmeno dentro la casa. Ieri sera per circa 2 ore su Mediaset Extra hanno trasmesso quasi esclusivamente le immagini del tugurio e quindi non sappiamo bene cosa sia successo tra i concorrenti della casa del GF, ma a svelare qualcosa c’hanno pensato proprio Martinez e la Di Palma.La Miss Italia e il pallavolista hanno rivelato cheSpolverato ha alzato un polverone proprio per lecoccole a letto.hanno formulato leteorie e poi la Di Palma ha anche rivelato che la lite avvenuta trae Luca Calvani (in cui Spolverato è stato smascherato in merito alla violazione del regolamento del programma) è partita proprio per la nottata alchemica che lei ha avuto con Martinez.