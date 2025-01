Ilrestodelcarlino.it - Volley Correggio, la matricola terribile

Un po’ perché sono finiti i vari gironi d’andata, un po’ per portare più pubblico alla Final Four di Coppa Italia maschile di Bologna il 25 e il 26, ildi Serie B, C e D sospende la sua attività nel week end. La pallavolo nella nostra provincia conta ben 30 squadre nei tre campionati maggiori, oltre alle tre divisioni provinciali e a tutte le giovanili, muovendo ogni fine settimana migliaia di atleti. Dopo l’A2 maschile con la Conad, i maschi hanno il campionato di Serie B (quarta serie in presenza della A3), mentre le ragazze si dividono in B1 (terza serie) e B2. Al giro di boa, tra i maschi l’Ama San Martino sta facendo bene, con il suo quarto posto a soli 4 punti dal vertice. Non così i Vigili del Fuoco Marconi che sono neopromossi, oggi terzultimi a 11, ma con possibilità di rimontare qualche posizione.