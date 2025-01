Liberoquotidiano.it - "Via il segreto sui documenti sui killer di Kennedy e Luther King": Trump fa la storia

Una svolta storica. Il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato un ordine esecutivo per la declassificazione dei file relativi agli omicidi del Presidente John F., di suo fratello Bobby, e del leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, MartinJr. "Tutto sarà rivelato", ha dettoai giornalisti mentre firmava l'ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca. Intanto il Senato ha confermato la scelta di Donaldalla guida della Cia, John Ratcliffe, che è stato direttore dell'intelligence nazionale durante il primo mandato del presidente. Si tratta del secondo membro di alto livello del nuovo governo a superare l'esame del Senato dopo il segretario di Stato Marco Rubio. Ma a quanto pare agli ordini esecutivi del presidente Donaldseguirà una valanga di cause legali.