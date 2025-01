Lanotiziagiornale.it - Turismo, calano le presenze ma aumenta la propaganda: cosa non torna nei numeri del governo

Il, nel discorso pubblico, è spesso il piatto forte delle narrazioni governative. Non fa eccezione la dichiarazione della ministra del, Daniela Santanchè, che nei giorni scorsi ha celebrato i dati Istat di novembre 2024, parlando di un “notevole incremento del” con un +11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Questo aumento si concretizza in 17,5 milioni di,” ha sottolineato la ministra, “dimostrando l’ottima salute del comparto anche durante periodi non convenzionali”. Ma la realtà, come spesso accade, è più complessa di quanto un comunicato stampa possa raccontare., iche smentiscono l’ottimismo di SantanchèSecondo i dati ufficiali dell’Istat relativi al terzo trimestre del 2024, il settore turistico italiano ha registrato un calo complessivo rispetto allo stesso periodo del 2023.