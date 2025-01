Lettera43.it - Trump sceglie Sean Curran a capo del Secret Service: è l’agente che lo ha salvato dal tentato assassinio

Donaldha annunciato mercoledì la nomina dicome nuovo direttore del, l’agenzia dei servizi segreti che si occupa principalmente della sicurezza dei vertici della presidenza americana e delle loro famiglie., veterano con 23 anni di esperienza nell’agenzia, è diventato noto per essersi lanciato sul palco durante ildilo scorso luglio durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. «è un grande patriota, che ha protetto la mia famiglia negli ultimi anni, ed è per questo che mi fido di lui per guidare gli uomini e le donne coraggiosi dei servizi segreti degli Stati Uniti», ha scritto il presidente sul suo social Truth.sostituirà Ronald Rowesostituirà Ronald Rowe, che ha ricoperto la carica ad interim dopo le dimissioni della direttrice Kimberly Cheatle, travolta dalle critiche per le falle nella sicurezza che hanno permesso all’atre Thomas Crooks di feriredurante l’evento elettorale in Pennsylvania.