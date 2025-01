Lanotiziagiornale.it - Trump passa dalle parole ai fatti: schierati 1500 soldati al confine con il Messico. E assicura che presto saranno almeno 10mila

Donaldaie, dopo aver annunciato le deportazioni di massa di migranti irregolari, blinda le frontiere. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) ha annunciato l’invio diin più alcon ilper affrontare l'”emergenza nazionale” dichiarata dal neo presidente.In un comunicato pubblicato sul sito del dipartimento, il segretario alla Difesa facente funzioni, Robert Salesses, ha annunciato di aver adottato “tre azioni immediate che inizieranno oggi: in primo luogo, il Dipartimento della Difesa inizierà ad aumentare le proprie forze alsud-occidentale con un ulteriore personale di terra di circa 1.500 unità, oltre a elicotteri con relativi equipaggi e analisti di intelligence per sostenere maggiori sforzi di rilevamento e monitoraggio.