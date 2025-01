Ilfogliettone.it - Trump da Davos lancia sfida globale: “Unitevi alla rivoluzione americana o pagate”

Leggi su Ilfogliettone.it

In un discorso che ha catturato l’attenzione, il presidente degli Stati Uniti Donaldha promesso una nuova era di prosperità per il suo paese durante un intervento in videocollegamento al World Economic Forum diha delineato una visione ottimistica per gli Stati Uniti, dichiarando che sotto la sua amministrazione il paese diventerà “più forte, più ricco e più unito”. Ha sottolineato che l’America non solo si riprenderà, ma segnerà l’inizio di un’epoca d’oro per l’intero pianeta, promettendo pace e prosperità attraverso politiche innovative.Politiche economiche aggressiveIl presidente hato un monito alle aziende mondiali: “Producete negli Usa o affrontate dazi”. Ha promesso che le imprese che investono in America potranno godere delle “tasse più basse di qualsiasi nazione sulla Terra”, ma ha avvertito che chi sceglie di non farlo dovrà fare i conti con tariffe punitive.