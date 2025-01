Lanazione.it - Titolare bacia dipendente. Cgil ammessa parte civile

Leggi su Lanazione.it

Costrinse una suaa subire molestia sessuale sul posto di lavoro e per questo ilcinese di un’azienda di Prato è stato condannato. Ma la novità è che la Camera del lavoro e la FilctemPrato Pistoia assistite dell’avvocato Amalia Vetrone, sono state ammesse come parti civili per la prima volta in Italia in un procedimento penale per molestie sul luogo di lavoro. Una vittoria per il sindacato che manda un messaggio: "Laè concretamente accanto alle lavoratrici che subiscono molestie e violenze. Si tratta di un reato difficile da denunciare proprio per le circostanze: una lavoratrice che subisce violenza dal proprio datore di lavoro sul luogo di lavoro - spiega Juri Meneghetti - Per noi conta il messaggio politico ossia a dire che il sindacato è un porto sicuro se si subisce o se si è testimoni di una condotta illecita".